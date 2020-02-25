افتتاحية حمراء للبورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع.. واجتماع لطلعت مصطفى القابضة

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 15231 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4997 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل مستوى 1215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1327 نقطة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، عن تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب لعدد 140 ألف سهم بنسبة 16.2 مرة، ليتم تغطية الاكتتاب بالكامل بنسبة 100%، وبلغ عدد الأسهم المكتبب فيها 2.5 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون جنيه.

فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة 2.30، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

وسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما 5213 سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 7 آلاف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 40 ألف سهم، واشترت مجموعة عامر بمجموعة عامر القابضة 2.5 مليون سهم.