اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب آشعة على الأوعية الدموية للرأس والرقبة؟

كتبت فاطمة خليل

تصوير الأوعية الدموية للرأس والرقبة هو اختبار يستخدم الأشعة السينية لالتقاط صور لتدفق الدم في الأوعية الدموية في الرأس والرقبة، ويمكن استخدام تصوير الأوعية الدموية للرقبة (تصوير الأوعية السباتية) للنظر إلى الشرايين الكبيرة في الرقبة التي تؤدي إلى الدماغ.

بينما تصوير الأوعية الدموية للرأس (تصوير الأوعية الدماغية) يستخدك للنظر في الأوردة أو الشرايين الأربعة (دراسة على الأوعية الأربعة) التي تنقل الدم إلى المخ، وفقاً لموقع uwhealth.

أثناء تصوير الأوعية الدموية، يتم وضع أنبوب رقيق وناعم يسمى قسطرة في وعاء دموي في الفخذ أو أعلى الكوع مباشرة. يتم توجيه القسطرة إلى منطقة الرأس والعنق. ثم يتم حقن صبغة اليود (مادة التباين) في الوعاء لجعل المنطقة تظهر بوضوح على صور الأشعة السينية.



استخدامات آشعة الأوعية الدموية على الرقبة والرأس

يمكن للآشعة إيجاد انتفاخ في الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية)، يمكن أن تظهر أيضًا تضييقًا أو انسدادًا في أوعية دموية تبطئ أو توقف تدفق الدم.

يمكن رؤية نمط غير طبيعي للأوعية الدموية (تشوه شرياني وريدي) أو أوعية غير طبيعية بالقرب من الورم.

قد يكون تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA) أو تصوير الأوعية المقطعية المحوسب (CTA) خيارًا بدلاً من تصوير الأوعية القياسي.

يتم إجراء تصوير الأوعية بالرأس أو الرقبة من أجل:

-البحث عن انسداد أو تضييق الشرايين في الرقبة التي تنقل الدم إلى المخ. قد يساعد الاختبار طبيبك على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء عملية لفتح شريان ضيق أو مسدود لزيادة تدفق الدم، يزيد تدفق الدم إلى المخ الذي يتم إبطاؤه أو توقفه من فرصة الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة نقص تروية.

-دراسة الأعراض التي قد تعني مشاكل في تدفق الدم إلى الدماغ. قد تشمل الأعراض صداعًا شديدًا أو فقدانًا للذاكرة أو اضطراب النطق أو الدوار أو عدم وضوح الرؤية أو ضعفها أو ضعفها أو خدرها أو فقد التنسيق أو التوازن.

-كشف تمدد الأوعية الدموية في المخ أو في وعاء دموي يؤدي إلى الدماغ، قد يساعد الاختبار طبيبك على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء إصلاح لتمدد الأوعية الدموية.

-التحقق من نمط تدفق الدم إلى ورم، يمكن أن يظهر هذا ما إذا كان الورم قد انتشر ويمكن أن يساعد في توجيه العلاج.

نتائج آشعة الأوعية الدموية على الرقبة والرأس

تكون النتيجة طبيعية إذا كانت :

-الأوعية الدموية طبيعية في الحجم والشكل والموقع والعدد.

-تتدفق الصبغة بالتساوي عبر الأوعية الدموية.

-لا يوجد أي تضيق أو انسداد أو انتفاخ أو مشكلة أخرى في الأوعية الدموية.



وتكون النتيجة غير طبيعية إذا كان: - نقطة ضيقة في الشريان يعنى أن رواسب الدهون أو رواسب الكالسيوم أو الجلطة تقلل من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية.

-الأوعية الدموية التي ليست في وضعها الطبيعي قد تعني أن الورم أو أي نمو آخر يضغط عليه.

-قد يشير الانتفاخ في الأوعية الدموية إلى ضعف في جدار الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية).

-قد يعني وجود نمط غير طبيعي للأوعية الدموية وجود ورم.

-قد تعني الصبغة التي تتسرب من الوعاء الدموي وجود ثقب في الوعاء الدموي.

-هناك تفرع غير طبيعي للأوعية الدموية الموجودة منذ الولادة (خلقي).