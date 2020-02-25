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استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال أى وفود تشارك فى جنازة مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:02 م
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال أى وفود تشارك فى جنازة مبارك مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات القليلة القادمة، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح اليوم الثلاثاء

 

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن السلطات خصصت فرق خاصة، استعدادا لاستقبال الوفود المنتظر أن تصل خلال الساعات القادمة للمشاركة فى تشييع جثمان الرئيس السابق حسني مبارك، مشيره إلى أنه حتى الآن لم يتلقى مطار القاهرة إخطارات بهوية أو عدد الشخصيات المنتظر وصولها

 

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية ، وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

 

ونعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" ببالغ الحزن والأسى، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، وأشاد أبو مازن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، بمواقف الرئيس الراحل فى دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه فى الحرية والاستقلال.

 

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذى اضطلع به الرئيس الراحل فى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التى تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بجهوده وإسهاماته فى خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.


مطار القاهرة

حسني مبارك

رئاسة الجمهورية

جنازة مبارك

جنازه مبارك

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