سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

استخدام البوتكس فى علاج السمنة هو الأحدث.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:45 م
استخدام البوتكس فى علاج السمنة هو الأحدث.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح نحت الجسم رباعى الأبعاد
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من التقنيات الحديثة التى أصبحت تستخدم فى علاج السمنة والتخلص منها بمنتهى السهولة بدون أى مضاعفات.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقرير التالي أحدث التقنيات الحديثة في علاج السمنة والتخلص منها نهائياً.

وأوضحت مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر أن من أحدث التقنيات الحديثة في علاج السمنة هو استخدام البوتكس في التخلص من الدهون، فهي تلك المادة التي كانت تستخدم في علاج تجاعيد الوجه والرقبة، ولكن الآن أصبحنا نستخدمها عن طريق المنظار الذي يتم إدخاله عن طريق الفم، باستخدام مخدر بسيط، حيث يتم في أول خمس دقائق من الاطمئنان على المريض من أنه لم يعاني من أي قرح في جدار المعدة.

كيف يتم استخدام البوتكس في علاج السمنة؟
كيف يتم استخدام البوتكس في علاج السمنة؟

 

ثم بعد ذلك يتم حقن البوتكس من بداية المعدة في جدار المعدة والعضلات، وعن طريق تلك التقنية يتم تقليل حركة المعدة ويزيد من إحساس المريض بالشبع، ويقلل من إفراز هرمون اللبتين والجريلين المسئولين عن الشعور بالجوع.

وخلال فترة الاستفادة من حقن البوتكس في جدار المعدة والذي يستمر من ستة أشهر إلى عام يستطيع المريض انقاص من 20 إلى 30 كيلو من وزنه، وهذا الإجراء مفيد جداً للمرضى الذين يعانون من زيادة في الوزن وليس السمنة المفرطة، حيث يسير المريض على نظام غذائي محكم بعد حقن البوتكس، مع ضرورة ممارسة الرياضة بإنتظام حتى يصل بعدها إلى الوزن المثالي.

6 مميزات لإستخدام البوتكس في علاج السمنة
6 مميزات لإستخدام البوتكس في علاج السمنة

 

يتميز استخدام البوتكس في علاج السمنة بأنه يتم بدون أي مضاعفات أو آثار جانبية، بعد إجراء العملية يكون هناك آلم بسيط نتيجة إجراء الحقن ثم بعد ذلك يختفي تماما في خلال يومين ثم يعود المريض إلى مزاولة حياته الطبيعية بعدها.

 

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل وزراعة الشعر:

 

 عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/QueensHairEgy

 

الانستجرام:

www.instagram.com/queensclinicsegypt

 

تويتر:

www.twitter.com/ClinicsBeauty

 

سناب شات:

www.snapchat.com/add/queens_clinics1

 

الموقع الإلكتروني:

www.queensclinics-eg.com

 

للتواصل--مراكز-كوينز

 

الفريق-الطبي

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر

البوتكس

السمنة

الجوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة