بانكوك(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 37 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحالتين أحدهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عاما، وأحد أفراد أسرتها يسافر كثيرا إلى الصين، بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عاما، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و71 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 77779 حالة والوفيات إلى 2666 بنهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أن مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) سجلت 499 حالة إصابة مؤكدة جديدة و68 حالة وفاة من إجمالي الرقم سالف الذكر، وأن باقي مناطق الصين سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة فقط ليكون أول رقم فردي لحالات الإصابة المؤكدة يتم تسجيله منذ التفشي، و3 حالات وفيات بواقع حالتين في مقاطعة شاندونغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانجدونج.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 530 حالة جديدة مشتبه بها أمس، فيما خرج 2589 شخصا من المستشفيات أمس بعد شفائهم، ليصل إجمالي من غادروا المستشفى بعد تعافيهم إلى 27323 شخصا، وأوضحت أنه تم تتبع 641742 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ما يزال 87902 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 81 حالة إصابة مؤكدة من بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و30 حالة في مقاطعة تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما خرج 19 مريضا في هونج كونج و6 مرضى في ماكاو و5 مرضى في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.