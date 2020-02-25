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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا لـ 283 حالة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:12 م
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا لـ 283 حالة مصابون بكورونا
روما (أ ش أ)

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أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا أنجيلو بوريلى، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد " فى البلاد إلى 283 حالة، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 212 إصابة في إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة في إقليم "فينيتو" و23 إصابة في "إيميليا رومانيا"، فضلا عن ثلاث حالات في كل من "بييمونتي" و"لاتسيو" وحالتين في إقليم "توسكانا" وحالة إصابة واحدة في صقلية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حالة الإصابة التي تم تسجيلها في جزيرة صقلية تعد الأولى التي تظهر جنوب البلاد.
ولفتت إلى أنه من بين إجمالي عدد حالات الإصابة الـ283، لقي سبعة مصابون حتفهم ، فيما تعافى أحد المصابين من إصابته .

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، أعربعن تضامنه مع سكان مدن منطقة "لومباردي"، والتي وصفتها السلطات باسم "المنطقة الحمراء"، والتي يُحتمل أن يكون قد تفشى بها فيروس (كورونا) المستجد.. موجها شكره لقوى إنفاذ القانون والدفاع المدني.

وقال كونتي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء "إن الأمر يتعلق بمجتمعات محلية تخضع لتدابير تقييدية، موضحًا أن إجراءات الحجر الصحي تقتصر حتى الآن على 14 يوما.. معربًا عن أمله في أن تكون فعالة في احتواء الفيروس.

وكانت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أعلنت اكتشاف 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد شمال البلاد، موضحة أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا إلى 272 حالة، فيما لم ترتفع حالات الوفاة عن 7 أشخاص.

ويواجه قرابة 10 آلاف شخص شمال إيطاليا قيودا على السفر وغيرها خشية من انتشار الفيروس، ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى المريض الأول الذي كان مصدر انتشار المرض في البلاد.

 


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

انتشار كورونا

روما

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