ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.14% مدفوعاً بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7758.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.04% خاسراً 158.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7623.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 143.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

وارتفعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.21%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.11%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%.

وجاء سهم "جبل عمر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.81%، ثم أسمنت الشمالية بنسبة 3.36%، ثم ساسكو بنسبة 3.20%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.78%، ثم عطاء بنسبة 4.37%، ثم أسيج بنسبة 3.85%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة فى القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2020-01-07) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.

فيما أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاونى (وفا للتأمين)، عن عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لاجتماع تصويت الملاك على مقترح إعادة التنظيم المالى للشركة بموجب نظام الإفلاس السعودى الموافق 24 فبراير بالرياض، حيث بلغت نسبة الحضور (3.83%) من إجمالى رأس مال الشركة.

وبحسب نظام الإفلاس السعودى يعتبر أنه تعذر تصويت الملاك على المقترح غير أن اجتماع تصويت الدائنين على مقترح خطة إعادة التنظيم المالى سوف يعقد فى موعده يوم الاثنين الموافق 2 مارس بمركز الملك سلمان الاجتماعى، والذى سيتم بإشراف أمين اعادة التنظيم المالى المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض وليد سبحي.