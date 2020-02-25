ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى اليابان إلى 851 حالة

أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 851 حالة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من بين هذه الحصيلة تم تسجيل 691 حالة بين ركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قبل السلطات في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من 14 يوما.
يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى اليابان إلى 851 حالةالثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:04 ص
كورونا
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أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 851 حالة.
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