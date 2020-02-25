سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الغاز يرفع تكلفة الصناعات الهندسية ويدفع للاعتماد على"المسال"

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:21 م
ارتفاع أسعار الغاز يرفع تكلفة الصناعات الهندسية ويدفع للاعتماد على"المسال" أحمد صلاح عضو بالصناعات الهندسية
رسالة اوغندا - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتواصل مطالب المصنعين في مصر بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تسعير الغاز بـ5 إلي 6.5 دولار للمليون وحدة حرارية، للصناعات المختلفة يؤثر على تكاليف الإنتاج، وتنفاسية المنتجات المصرية المصدرة للخارج.

أحمد صلاح عضو بالصناعات الهندسية، يرى أن ارتفاع أسعار الغاز للمصانع يدفع بعض الصناعات الهندسية خاصة المتوسطة والصغيرة اللجوء إلى الاعتماد على الغاز المسال، مشيراً إلى أن تخزين الغاز المسال فى اسطوانات كبيرة بالمصانع قد يؤدي إلى كارثة، خاصة وأن تدشين أسطوانة كبيرة وآمنة يتكلف مبالغ طائلة.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الغاز الحالية إضافة إلى تكاليف توصيلها يعتبر عبئ كبير على المصانع المتوسطة، لافتاً إلى أن الاعتماد على اسطوانات الغاز له أضراره علي خطوط الإنتاج، فخلال الشتاء تتعطل العملية الإنتاجية نتيجة تجمد الغاز في هذه الاسطوانات، وهو ما يؤدي إلى توقف الإنتاج نتيحة تلف ما يسمي " ولاعات" الافران.
 
وتايع، "نلجأ إلي عملية تخزين الغاز المسال فى انابيب كبيرة  بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والافضل لنا الغاز الطبيعي لكنه مرتفع نسبياً فيتكلف 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو سعر إذا ما أضيف على التكاليف الإنتاجية الأخري نجد أنفسنا خارج المنافسة، فلدينا منافسين في دول مثل الصين وتركيا وارتفاع التكاليف يجعل المنافسة التصديرية ضعيفة".
 
واستطرد، أن التشغيل من خلال الغاز المسال لدية مشاكل للماكينات ويتكلف صيانة مرتفعة، خاصة فى الشتاء وخطوط الإنتاج تتوقف بسبب التجمد كما ذكرت، وهو ما يؤدي إلى تلف في الولاعات، وتأخر عمليات التوريد.
 
وأشار إلى أنه في حالة خفص سعر الغاز للمصانع من 5.5 إلي 2.5 أو 3 دولار فإن مصانع كثيرة بالقطاعات المختلفة ستلجأ إلي الغاز الطبيعي بديلاً عن الاسطوانات لارتفاع تكلفتها، وسيعود هذا الخفض على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعات المختلفة.

أسعار الغاز

الغاز المسال

أسعار الغاز للمصانع

خفض اسعار الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 قيادات بقطاع أعمال عام يطالبون بخفض سعر الغاز للمصانع.. وليد الرشيد: خفض سعر الغاز نصف دولار يمثل مكسبا للشركات الصناعية.. عبد المنعم الجمل: ربط الغاز بالسعر العالمى يكفل حقوق الشركات والحكومة

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:00 ص

شريف الجبلى: ارتفاع أسعار الغاز للمصانع تضعف من كميات التصدير للخارج

الخميس، 13 فبراير 2020 12:00 ص

خفض أسعار الغاز للمصانع يوقف نزيف الخسائر لـ 600 مصنع طوب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:00 ص

غرفة مواد البناء: خفض أسعار الغاز للمصانع يحافظ على 20 مليون فرصة عمل

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة