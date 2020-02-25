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ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر لتسجل 26.1 مليار جنيه في 2019 بنسبة نمو 47%

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:53 م
ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر لتسجل 26.1 مليار جنيه في 2019 بنسبة نمو 47% الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن قفزة فى أرصدة التمويل متناهى الصغر فى 31 ديسمبر 2019 إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو 47% مقارنة بنهاية 2018، كما نمت قاعدة المستفيدين فى نفس الفترة بـمعدل 11.8% لتسجل 3.5 مليون عميل فى نهاية عام 2019."
 
وأضافت "ذو الفقار"، فى بيان صحفى، أن الجمعيات الأهلية العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر تصدرت قائمة المنافسين بعدد عملاء 1.979 مليون مستفيد نهاية عام 2019، بمعدل نمو 3.78% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، محققةً بذلك دورها التنموى فى مساندة العملاء الحاليين والمحتملين القادرين على إدارة مشروعاتهم بينما احتلت المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية القائمة بواقع 8.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30.51% خلال ذات الفترة.
 
 
وتابعت أن شركات التمويل متناهى الصغر حصدت المركز الثانى فيما يتعلق بعدد العملاء والمحفظة الائتمانية، ونمت قيمة التمويل بنحو 57.97% لتسجل 8.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2019، كما زادت قاعدة المستفيدين بمعدل 29.6%، محققةً 1.134 مليون عميل خلال فترة المقارنة.
 
وأشارت إلى الاهتمام المتزايد الذى حظيت به صناعة التمويل متناهى الصغر فى السنوات الأخيرة من جانب بعض الجهات المعنية أهمها البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما انعكس على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لأرصدة التمويل وتوسيع المجال لخدمة أكبر عدد من المستفيدين.
 
وأكدت أن تعليمات البنك المركزى المصرى الخاصة بمساندة صناعة التمويل متناهى الصغر حفزت البنوك ورفعت شهيتها لضخ المزيد من التمويل المباشر للمستفيدين، وتعكس المؤشرات ذلك إذ سجلت المحفظة الائتمانية للبنوك نمواً كبيراً بمعدل 54.9% لتصل إلى 9.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2019، كما زادت قاعدة العملاء إلى 409 ألف عميل بمعدل نمو 11.14% خلال نفس الفترة.
 
تابعت:" يتطلع الاتحاد للتعاون مع كافة الجهات الداعمة للصناعة محلياً ودولياً، خاصة وأنه يستعد لتنظيم أول مؤتمر إقليمى متخصص عن صناعة التمويل متناهى الصغر يحضره كافة الخبراء المعنيين بدعم الصناعة ويسهم فى تبادل الخبرات بين اللاعبين والتعرف على أفضل الممارسات فى القطاع والأنشطة المرتبطة به.
 
 
حجم صناعة التمويل متناهي الصغر وعدد العملاء بنهاية ديسمبر 2019
حجم صناعة التمويل متناهي الصغر وعدد العملاء بنهاية ديسمبر 2019

 


التمويل متناهى الصغر

اتحاد التمويل متناهى الصغر

منى ذو الفقار

تمويلات

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