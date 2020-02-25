اختصاصات هامة لمصلحة الطب الشرعى .. تعرف عليها

كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

"مصلحة الطب الشرعى " اسم يتردد علي أذان الجميع دائما، الحاضر فى جميع الحوادث والقضايا، وتعد من أهم المصالح فى وزارة العدل، لدورها الهام في فحص وبحث الكثير من القضايا في شتى المجالات، والمضبوطات في الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة في العديد من القضايا.



وفي إطار الخدمات التي تقدمها اليوم السابع لدى جهور القراء يقدم، أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعى في التالي :-



أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى :



1- تشريح جثث المتوفين في الجرائم الجنائية.



2- الكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية والمدنية.



3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.



4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون .



5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).



6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).



7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .



8- الكشف علي نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.



9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.



10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني في تقاريرهم .





ثانيا : اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:



1- الدم ، المني – وفصائلها .



2- الكيمياء الحيوية .



3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .



4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .



5- الكائنات الحية الدقيقة .



6- بصمة الحامض النووي (D.N.A)..



ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:



1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .



2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .



3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.



رابعا: اختصاصات ادارة ابحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى :



1- في مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدي سلامتها من عدمه.



2- في مجال التزوير :

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.



