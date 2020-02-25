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إيطاليا: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا فى شمال البلاد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:31 م
إيطاليا: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا فى شمال البلاد كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت إيطاليا عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا فى شمال البلاد، وذلك خلال نبأ عاجل على قناة العربية. 

وكانت رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلى، أعلن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى عشرة.

وقال بوريلي للصحفيين، إن الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومباردي أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا، وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبتهم فى شمال البلاد.

من جهة أخرى، كشف موقع "CNN" الاخبارى، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أكثر من 80 ألف شخص وسط مخاوف من الوباء، يوجد فى إيطاليا أكبر عدد من فيروس كورونا خارج آسيا، حيث يوجد بها أكثر من 215 حالة و7 وفيات.

وقال موقع (CNN) استمر تفشي العديد من حالات انتشار الفيروس التاجى الجديد خارج البر الرئيسى للصين، حيث يحذر الخبراء من أننا قد نقترب من مستويات الوباء.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية وصل إلى إيطاليا مساء الاثنين "لدعم السلطات الإيطالية فى فهم الموقف"، سيكون تركيز الفريق على "الحد من انتقال العدوى من إنسان لآخر" بعد الارتفاع السريع فى الحالات، أصيب 272 شخصًا على الأقل بالفيروس، وتوفي 7 أشخاص في الدولة الأوروبية الجنوبية.


ايطاليا

كورونا

عاجل

اخبار عاجلة

وفاة ايطالى

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