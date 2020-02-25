"إيرباص": 75 طائرة حصيلة 40 عاما من التعاون البناء

رسالة تولوز من أحمد مصطفى

صرح جستن ديبون مدير الإعلام فى إيرباص حول العالم، أن العلاقة بين مصرللطيران وإيرباص طيبة ومثمرة تعود لـ 40 عاما من التعاون البناء منذ عام 1980 بإستلام طراز الإيرباص A300B4 وحتى الآن أسفرت عن التعاقد عن حوالى 75 طائرة ركاب وشحن جوي من طرازات ايرباص المختلفة وتزيد خلال الفترة القادمة فى ضوء خطة تحديث أسطول الناقل الوطنى المصرى مصرللطيران، والتى تشهد استلام طرازات مختلفة جديدة هذه الفترة من بينها 5 طائرات تتسلمها الشركة خلال شهر فبراير الحالى فقط بمعدل 4 طائرات من طراز الإيرباص 320Neo من إجمالى 15 طائرة تعاقدت عليها مصرللطيران من طرازي الايرباص A320Neo و ،A321Neo وطائرة واحدة وصلت هذا الشهر من طراز الإيرباص 300-220 من إجمالى 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة وصل 9 منها حتى الآن، وهو ما يواكب خطة الشركة لفتح خطوط جديدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

يذكر أن مصر للطيران أول ناقل جوى مشغل للطرازين الايرباص A320Neo و A300-220معا داخل أسطولها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما صرح برتراند ليستايم مدير التسويق بشركة إيرباص لمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا خلال لقاء صحفى مع وفد مصر للطيران بمصنع إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية، أن طائرة A320 المتعاقد عليها مصرللطيران تتميز بـ 20% خفض فى استهلاك الوقود و5% خفض فى تكاليف صيانة الهيكل و14% خفض فى التكاليف التشغيلية.

وتوقع ليستايم أن يحقق أسطول الطيران المصرى الذى يخدم مصر خلال السنوات الـ20 القادمة نمواً بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .











