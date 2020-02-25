طهران (أ ش أ)

أعلن قائد خفر السواحل فى محافظة هرمزكان جنوب إيران العقيد حسين دهكى عن توقيف سفينة تحمل أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب فى بحر عمان، واعتقال 13 أجنبيا على متنها، ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن حسين دهكى قوله - في تصريح - "في عمليات سريعة ومباغتة تم توقيف شحنة من الوقود المهرب في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان قبالة ميناء جاسك".

وأضاف أنه تم اعتقال 13 أجنبيا على متن السفينة من رعايا إندونيسيا وسنغافورة والسنغال، وتم إحالتهم إلى اللجان القضائية في المحافظة.

يذكر أن إيران احتجزت الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" العام الماضى، وجاء احتجاز السفينة، الذى قالت السلطات الإيرانية إنه كان بسبب انتهاكات بحرية بعد هجمات على سفن تجارية أخرى فى مياه الخليج فى مايو ويونيو الماضيين، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن طهران تنفى.

وتأزم التوتر منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووى بين إيران والقوى العالمية يهدف إلى كبح الأنشطة النووية لطهران وقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات التى تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية.

وأفرجت إيران عن الناقلة أواخر سبتمبر الماضى، وخرجت الناقلة ستينا إمبيرو من المياه الإيرانية، بعدما احتجزها الحرس الثورى الإيرانى 19 يوليو الماضى، بعد وقت قصير من احتجاز قوات بريطانية ناقلة إيرانية قبالة منطقة جبل طارق، وأُفرج عن السفينة الإيرانية فى أغسطس الماضى.

وقال مصور من رويترز إن الناقلة رست فى ميناء راشد فى دبي .

وكانت المعارضة الإيرانية، كشفت عن الوحدة الإيرانية التى احتجزت الناقلة البريطانية "ستينا امبيرو"، مؤكدة أن "لواء ذو الفقار" البحرى فى جزيرة قشم، والتابعة للمنطقة البحرية الأولى لقوات الحرس الثورى، وذلك بإسناد من اللواء الخاص للمغاوير "أبا عبدالله" ومقره فى جزيرة فارور من نفذ عملية الاختطاف.