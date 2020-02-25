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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:07 م
خالد صلاح
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إندونيسيا: تشريد 300 شخص وشل الحركة بالعاصمة جراء الفيضانات

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:18 م
إندونيسيا: تشريد 300 شخص وشل الحركة بالعاصمة جراء الفيضانات فيضانات
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم وكالة الحد من آثار الكوارث فى إندونيسيا أجوس ويبوو، اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات تسببت فى تشريد أكثر من 300 شخص وشل شبكة المواصلات بمعظم أنحاء العاصمة جاكرتا، وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن المياه غمرت عشرات الضواحى وتسربت داخل مبان سكنية ومناطق تجارية وأجزاء من مجمع القصر الرئاسى وأكبر مستشفى بالبلاد، مما تسبب فى خسائر ضخمة بالمعدات الطبية، مضيفة أن السلطات اضطرت إلى قطع الكهرباء عن عدد من المناطق.
 
وبدأت موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات فى إندونيسيا، أمس الأول الأحد، وتتوقع سلطات الطقس أن يستمر هطول الأمطار على مدار الأسبوعين المقبلين. 
 
جدير بالذكر أن الفيضانات والانهيارات الأرضية ضربت العاصمة الإندونيسية الشهر الماضي، وتسببت فى مصرع 60 شخصا، ونزوح مئات الآلاف.
 
وكانت إندونيسيا، قد شهدت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية باندونيسيا إلى 26 حالة وفاة، فى شهر يناير الماضى. 
 
ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن حاكم إقليم (سولاوسى الجنوبية) نور الدين عبد الله، وقتها، قوله "إن عمليات إجلاء المواطنين فى الإقليم لا تزال مستمرة".
 
وأشارت الشبكة إلى أن 10 مقاطعات ومدن فى الإقليم من بينها العاصمة (ماكاسار) تضررت جراء الفيضانات التى اجتاحت المنطقة ، مما تسبب فى إجبار أكثر من ثلاثة آلاف شخص على الفرار من منازلهم".
 
كانت الأمطار الغزيرة قد تسببت فى فيضان مياه أحد السدود، ما أجبر المسئولين على فتح السد، لتجنب انهياره، الأمر الذى أدى إلى فيضانات تسببت فى انهيارات أرضية.
 

اندونيسيا

فيضانات اندونيسيا

فيضانات

جاكرتا

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