إغلاق 5 مستشفيات خاصة أبرز نتائج حملة محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية

الدقهلية - شريف الديب

أسفرت الحملة الموسعة التى شنتها محافظة الدقهلية أمس برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بنطاق مركزى المنزلة والمطرية، عن ضبط وتحرير العشرات من محاضر التموين للمخابز المخالفة للمواصفات والأوزان، وإعدام أكثر من طن من المواد الغذائية الفاسدة، وإغلاق 5 مستشفيات لوجود مخالفات طبية، وذلك بمشاركة نحو 300 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية.

واستهدفت الحملة مركز المنزلة بمشاركة العقيد حامد إسماعيل، والمقدم محمود عبد النبي، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وسعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة.

فيما قاد نائب المحافظ هيثم الشيخ، والعميد تامر هاشم، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، الحملة بنطاق مركز المطرية، بحضور السكرتير العام المساعد منال الغندور.

ونجحت الحملة فى إيجاد حلول فورية لعدد من المشكلات، حيث وجهت الحملة بردم حفره داخل مدرسة قاسم أمين الابتدائية بالمطرية بالخرسانة، وتمهيد فناء المدرسة، والشارع المؤدى لها، فضلا إنهاء مشكلة تأخر اصدار عدد من الرخص بمركز المطرية، و حل عدد من شكاوى المواطنين بالمطرية والمنزلة، وتمهيد عدد من الطرق.

وتمكنت الحملة التى استهدفت مركز المنزلة من تحرير محضرين لعدد 2 من المطاعم وتم ضبط (18 كيلو دجاج متبل، كيلو كبدة، 77 كيلو ونصف دهن حيوانى ) غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير 7 محاضر غش تجارى واعدام فورى ل 626 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بمحلات جزارة ومطاعم.

وفى السياق ذاته تم المرور على مجزر المنزلة ومراجعه عدد 5 رخص سلخ والتأكد من سريانها قانونا والتنبيه من اللجنة على ضرورة التأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين بالمجزر ورفع مستوى النظافة بالمجزر وزيادة العمالة الموجودة.

وفى قطاع التموين، تم تحرير 15 محضر مخالفة للمخابز منها (مخبز بيع دقيق مدعم، و12 محضر نقص موازين، و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات)، كما تم منح مهلة شهر لاحد المخابز لإزاله المخالفات المتعلقة بالعمالة الموجودة بالمخبز .

وفى قطاع القوى العاملة، رصدت الحملة بعض المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مركز التدريب المهنى بالمنزلة تمثلت فى ( كابلات الكهرباء والترميمات الخاصة بالأعمال الصحية ) وتم التوجيه نحو ضرورة فتح ورشه تدريب جديدة لأعمال الالومينتال وذلك طبقا لاحتياجات سوق العمل وتحقيق الاستفادة للشباب بمدينة المنزله وتم التنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنزلة فيما يخص احتياجات المركز وسرعه تجهيزه للعمل.

ومن جهة أخري، مرت الحملة على مستودعات أسطوانات الغاز وتبين وجود مخالفات بالسلامة والصحة المهنية والعمالية وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بوزن أسطوانة البوتاجاز ومراعاة معايير السلامة بها وأيضا تم المرور على مخزن للاخشاب وإنذاره بضرورة احضار تقرير الحماية المدنية وغلق المخزن لحين تنفيذ التوصيات الخاصة بالدفاع المدنى حفاظا على سلامه المواطنين والمنطقة المحيطة .

وفى قطاع الطرق تم أخذ عينات من الرصف فى مدينة المنزلة وإرسالها إلى معمل مديرية الطرق للتأكد من صلاحيتها وتبين أثناء مرور اللجنة وجود حفرة أمام مستشفى المنزلة بالشارع الخلفى والتوجيه بردمها وتم التوجيه لرئيس مركز ومدينة المنزلة بسرعة تمهيد طريق داير الناحية بالمنزلة وطريق المقابر و طريق الطويل الترابى لتسهيل حركة مرور المواطنين.

وفى قطاع التربية والتعليم، تفقدت الحملة مدرستين وتبين وجود مخالفات بالنظافة وخروج عدد 6 من المدرسين بدون اذن وتم التنبيه على رفع مستوى النظافة بالمدارس وتحويل الموظفين المخالفين للتحقيق بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

وفى قطاع الصحة، تم المرور على الإدارة الصحية بمدينة المنزلة والتنبيه على مدير الإدارة بالاهتمام بالنظافة والعمل على اصلاح طفايات الحريق الموجودة وتحويل عدد 2 من العاملين للتحقيق للخروج اثناء العمل بدون اذن وأيضا تم المرور على مستشفى المنزلة العام وتم تحويل عدد من الأطباء المتغيبين عن العمل للشئون القانونية بالمديرية ومخاطبة الإدارة العامة للصيدلة بتوفير الأدوية الناقصة بقسم العناية المركزة وتحويل العاملين بالمطبخ للشئون القانونية بالمديرية والتنبيه على إدارة الورش بمتابعة اصلاح المصعد الكهربائى وسرعة الانتهاء من الموافقات البيئية وترخيص تداول النفايات بالمستشفى وغلق 2 مستشفى خاص ومركز للعلاج الطبيعى للعمل بدون ترخيص ووجود مخالفات .

وفى قطاع الوحدات المحلية، تفقدت الحملة لوحدة المحلية بالفروسات وتبين وجود 6 طفايات حريق منتهيه الصلاحية واهمال فى مستوى النظافة وتم التنبيه على رئيس الوحدة المحلية بسرعة تلافى السلبيات.

وفى قطاع الكهرباء، تم المرور على عدد 8 مخابز بلدى وتم تحرير محاضر لمخبزين وأيضا تم المرور على عدد 4 مزارع دواجن وتحرير محضر سرقة تيار كهربائى لأحد هذه المزارع وتم تحرير عدد 5 محاضر لعدد 5 محلات تجاريه لسرقه التيار الكهربائى من أجمالى 15 محل وضبط عدد 5 محلات مخالفة لشروط التعاقد وعدد 2 محل بدون عداد كهربائى وتم المرور على رافع مياه النسايمة والعزيزة ولم يتبين وجود مخالفات به.

وبالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قام السيد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والعميد تامر هاشم، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بشن حملة للمرور الميدانى هى الأكبر من نوعها داخل مركز ومدينة المطرية حيث تم المرور على عدد من القطاعات الحكومية والمنشآت والأسواق وذلك للوقوف على مدى توافر السلع بالأسواق بالأسعار والجودة المناسبة وانتظام العمل بالمنشآت الحكومية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين .

كما قام نائب المحافظ بتشكيل لجان من كافة الجهات المعنية (الصحة والتموين والقوى العاملة والطب البيطرى والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والطرق والتضامن الاجتماعى والضرائب العقارية ) للمرور على المخابز البلدية ومستودعات الغاز للوقوف على مدى مطابقتها للأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وكذا المرور على مستشفى المطرية المركزى ومدرسة قاسم امين الابتدائية ومجزر المطرية وادارة التضامن الاجتماعى والجمعية الخيرية الاسلامية ورئاسة مركز ومدينة المطرية والوحدة المحلية بالعصافرة ووحدة طب الاسرة وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها وتقديم كافة الخدمات للمواطنين .

ففى قطاع التموين تم المرور على عدد 20 مخبز بلدى وتم تحرير عدد 15 محضر لوجود مخالفات منها انتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان بالإضافة إلى تحرير عدد 3 محاضر جنح لأحد المستودعات لبيعها اسطوانات الغاز بأزيد من سعرها الرسمى .

وفى قطاع الطب البيطرى وبالاشتراك مع الصحة والتموين تم المرور على الاسواق والمحلات العامة والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والمطاعم وتم اعدام 60 كيلو ( دهون وسلطات وجبن ولانشون ورنـجة شرائح وبطارخ ) بالإضافة إلى ضبط وتحريز وتحرير محاضر لعرضها على النيابة العامة لمجموعة مطاعم ومحلات لضبط كمية 283.50 كيلو ( رنجة وبسطرمة منتهى الصلاحية وصدور واوراك دجاج وشيش طاوق ودجاج كامل ودهن حيوانى ولحمة مفرومة وممبار ) لضبطها بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم تحرير عدد 6 محاضر لعدم توافق الاشتراطات الصحية وتم إخطار عدد 2 منشأة بالغلق لعدم وجود رخصة وإيقاف التشغيل لوجود خطورة داهمه على الصحة العامة وفى السياق ذاته تم المرور على المجزر وتبين سوء الحالة الانشائية بالمجزر وحاجته للتطوير وعدم وجود ميزان وعدم وجود محرقة ويتم التخلص من الحيوانات المصابة والغير صالحة للذبح بالحرق اليدوى وتم التوجيه بدراسة مدى إدراجه فى خطة التطوير العاجلة .

وفى قطاع الصحة تم المرور على مستشفى المطرية المركزى وتبين غياب عدد 62 من العاملين بالمستشفى ( 15 تمريض و 40 طبيب و 7 ادارى ) وأيضاً تبين وجود تجمع مياه جوفية بغرفة كابلات الكهرباء مما يؤدى إلى ضعف وانقطاع التيار الكهربائى بالمستشفى وتعطل الاجهزة وتم اعداد مقايسة بمعرفة مديرية الاسكان والمرافق بالدقهلية لتغيير مسار الكابل وتم وجود عدد 3 اسانسير معطل ووجود خزان اكسجين غير مطابق للمواصفات وأيضا حاجة دورات المياه لأعمال صيانة ( كهرباء وسباكة ) وأيضاً تبين وجود عدد 30 طفاية حريق و 7 طفايات سقف بحاجة للصيانة وضرورة استكمال خط الحريق بالمستشفى.

وفى ذات السياق تبين وجود عدد من الاطباء تم التشطيب عليهم لتغيبهم عن العمل ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم بالإضافة إلى وجود عدد 8 حضانات اطفال غير مستغلين ووجود عدد 7 اجهزة طبية معطلين ( جهاز كيمياء الدم وجهاز موجات فوق صوتية وجهاز رسم قلب وميكروسكوب وثلاجة ).

ومن جهة أخرى تفقدت الحملة مركز طب الأسرة بالعصافره وتبين وجود كاميرا مراقبة معطلة ووجود 7 طفايات حريق بحاجة للصيانة ووجود نقص فى بعض الادوية والمستلزمات الطبية ووجود عطل بكرسى الاسنان وحاجة الاشجار إلى تقليم بفناء المركز، كما تم المرور على مستشفى حميات المطرية وتبين توقف الاعمال الانشائية بالمستشفى منذ عام 2006 والمبانى قيمتها 4 مليون جنيه وهى عبارة عن قواعد واعمدة خرسانية .

وفى قطاع التضامن الاجتماعي، تفقدت الحملة ادارة المطرية الاجتماعية وتبين انتظام العمل بالإدارة وعدم وجود أى مخالفات. وفى قطاع التربية والتعليم تم المرور على مدرسة قاسم امين الابتدائية وتبين غياب عدد 5 من العاملين بالمدرسة وحاجة دورات المياه لأعمال صيانة ( سباكة وكهرباء ) ووجود حفر بفناء المدرسة وتم تسويتها فى الحال بخلطة اسمنتية ووجود طفح صرف صحى بالشارع المؤدى إلى المدرسة وتم تمهيده وحاجة خزان المياه إلى اعمال تطهير .

وفى قطاع الإسكان، تفقدت الحملة عمارات هيئة سكك حديد مصر بالمطرية ( أرض الشونة ) وهى عبارة عن عدد 8 عمارات سكنية تابعة لسكك حديد مصر بإجمالى عدد 44 وحدة سكنية يتخللها مساحة 1600 متر وغير مستغلة ومهجورة وغير مستخدمة ومتهالكة .

وفى قطاع الثروة السمكية، تفقدت الحملة منطقة الدقهلية لهيئة الثروة السمكية وتم تفقد الطريق الدولى المزمع انشاؤه كحزام أمن على شاطئ بحيرة المنزلة ومعوقات تنفيذه وهى المنطقة السكنية الملاصقة لامتداد شرق السكة الحديد والمسماة شعبيا باسم ( منطقة عبده الصالحى ) بمساحة 45 فدان ومناقشة تكاليف ازالة المنطقة بالكامل ومقارنتها بتكاليف توفير سكن بديل حيث تم تحديد عدد 4 مواقع بديلة لا نشاء سكن بديل فى حالة تنفيذ الازالة بمدينة المطرية .

وفى قطاع الوحدات المحلية تفقدت الحملة لمركز التكنولوجى بالمطرية وتبين وجود عدد 4 معاملات متأخرة خاصة باستخراج رخص بناء تم انهائها و تسليمها للمواطنين وأيضا تم المرور على الوحدة المحلية بالعصافرة وتبين غياب عدد 3 من العاملين بالوحدة ووجود طفاية حريق بحاجة لأعمال صيانة ووجود عدد 2 جرار زراعى معطلين ووجود عدد ( 3 ) جرار زراعى منتهى الترخيص ووجود متأخرات سنوات سابقة بإيرادات ورسوم الدولة تقدر بمبلغ 122957 جنيها وعدم تنفيذ أى ازالات لحالات التعدى بالبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمرانى حيث بلغت إجمالى عدد المخالفات ( 761 ) مخالفة اعتبارا من 2011 حتى تاريخه وقيام عدد ( 19 ) مواطن صادر لهم رخص هدم خلال عامى 2018 / 2019 بإلقاء مخلفات الهدم بالطرق العامة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ولم يتم تحرير محاضر بيئية لهم وأيضا وجود عدد 30 حالة اشغال .

وفى قطاع الضرائب العقارية تم المرور على مأمورية الضرائب تبين عدم وجود أى مخالفات .

وفى قطاع الطرق تم توجيه معمل مديرية الطرق لأخذ عينات من طبقات الأسفلت بشوارع (السلطان عثمان – الأمين - السعدانى وشارع دير الناحية بالعصافرة ) وجارى اجراء الاختبارات المعملية على عينات الأسفلت للتأكد من مطابقتها للمواصفات .

وتم تكليف وكلاء الوزارة ( الصحة، التربية والتعليم، الطب البيطرى ،رئيس مركز ومدينة المطرية ) بتلافى كافة السلبيات، وكذلك تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء بتشكيل لجان دائمة من كافة الجهات المعنية بالمرور على الاسواق والمحلات العامة للتأكد من توافر السلع بالأسعار المناسبة والجودة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي