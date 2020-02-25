إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك بكل أنحاء الجمهورية 3 أيام

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.
إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك بكل أنحاء الجمهورية 3 أيامالثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:22 م
الرئيس الراحل حسنى مبارك
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