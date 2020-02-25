إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدتان، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب الموهوب – موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الواصل بين قرية غرب الموهوب ومدينة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، أسفر عن إصابة كل من صباح محمد مصطفى، 30 سنة، آمال صابر محمد، 50سنة، أسعد محمد مصطفى 38سنة، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

جري نقل المصابين الثلاثة لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.