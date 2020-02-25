إصابة نائب وزير الصحة الإيرانى بفيروس "كورونا"

رويترز

قالت وكالة العمال الإيرانية اليوم الثلاثاء إنه تم التأكد من إصابة نائب وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن نائب وزير الصحة إيراج حريرجى أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحى.

كان مجلس خبراء القيادة فى إيران قد أجل جلسته الأولى بعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا، بعد أن حصد أرواح 16 شخص وارتفعت عدد الاصابات بالفيروس القاتل إلى 95 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية، وبحسب بيان أصدرته هيئة رئاسة المجلس، "سيتم تأجيل الجلسة فى اطار العمل بالتوصيات الوقائية ".

وفاز فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية، محمد يزدى 88 عاما ومحمد تفى مصباح يزدى 85 عاما بعضوية المجلس، وأغلب رجال الدين بالخبراء من المسنيين.