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إصابة أمينى شرطة فى حادث تصادم سيارتين بزراعى البحيرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:44 م
إصابة أمينى شرطة فى حادث تصادم سيارتين بزراعى البحيرة حادث تصادم
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 2 أمناء شرطة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص تابعة لوزارة الداخلية وسيارة ملاكى بمركز ايتاى البارود  بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين إصابة 2 أمناء شرطة  بكسور بالجسم فى حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة -الاسكندرية " الزراعى، بالقرب من مدينة ايتاى البارود وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن اﻹدارة العامة للمرور قامت بتوزيع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية و بالطرق الداخلية فى بمحافظات القاهرة الكبرى بالجيزة والقليوبية و القاهرة لمنع انزلاق السيارات أو وقوع اى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خلال الفترة المقبلة.

وأبرز تلك الإرشادات هى:

- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

 -تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

 -مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

 -تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

 -الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

 -عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

 -استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

 -ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة

 


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