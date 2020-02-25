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إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:00 ص
إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم أف أم"، اليوم الثلاثاء، موضوع إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.

 

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

 

 


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