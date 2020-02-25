إدارة ترامب تطلب من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

كتب كامل كامل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل.

وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية في البيت الأبيض، في بيان نشرته الوكالة الروسية "سبوتنيك": "اليوم، ترسل الإدارة خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونجرس لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا".

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من اليوم، بالإشارة إلى مصادر بإن، "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، ما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة، وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا أمس الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، "بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".

وأضاف ترامب في تغريده عبر تويتر أثناء زيارته الهند "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى قائلا "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".

وقد قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا لم يصل لمرحلة "الوباء" ولكن على العالم أن يستعد لذلك، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.