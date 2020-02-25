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إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة هيروين وأقراص مخدرة فى مدينة نصر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:00 ص
إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة هيروين وأقراص مخدرة فى مدينة نصر هيروين - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، ضبط بحوزته 15 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و500 جرام لمخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، توصلت إلى قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتم ضبط المتهم حال تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته الآتى  15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الهيروين وزنت  500 جرام، مبلغ مالى قدره 13000 جنيه،  3 هواتف محمولة، 2 سيارة".

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى  600 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تأتى تلك الجهود ،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

 


مدينة نصر

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