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أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى فى وفاة حسنى مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:21 م
أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى فى وفاة حسنى مبارك أمير الكويت
كتب محمد جمال

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أرسل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية عزاء للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام ليوما واحدا حدادا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتوفى، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظهر اليوم، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

 

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

 

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

 


الكويت

حسنى مبارك

وفاة مبارك

وفاة حسنى مبارك

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