أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة داخل شقة بدار السلام

كتب- عبد الرحمن - إيهاب المهندس

كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته فى منطقة دار السلام وضبط مرتكب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم تجاه الحادث، حيث تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بأحد العقارات بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لأحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات جنائية مسجلة) وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم وبجوارها سكين عليه آثار دماء وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه ويوم الواقعة حضر للشقة محل سكن المجنى عليه وحدثت مشادة كلامية بينهما، مما أثار حفيظة المتهم فإستل السكين المعثور عليه "بجوار المجنى عليه" وبادره بعدة طعنات متفرقة فأودى بحياته وهرب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.