أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ضعيفة بمنطقة وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، أنها تشهد عدد من التجمعات بمنطقة وسط سيناء من سيول ضعيفة، نتيجة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التى هطلت على أجزاء كبيرة من مناطق وسط سيناء خلال الساعات الماضية.

وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، على أن السيول ضعيفة فى مناطق " الكنتلا والتمد وصدر الحيطان وأبو صوان ووادى الحاج والتمد والحمة والمشبه "، حيث نجحت الأعمال الصناعية والسدود التى تم إنشائها فى حجز مياه السيول، التى لم تؤثر على حركة المرور على الطرق الرئيسية فى المنطقة.

أضاف فرج، أن عدد من الأسر التى تقطن فى منطقة أبو صوان تضررت نتيجة السيول، حيث تم نقلهم إلى مدرسة أبو صوان للايواء، ثم عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى .

من جانبه قال أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة أن محافظة شمال سيناء رفعت درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة، ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية والأمطار.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة تتابع تطورات الظروف الجوية على مدار الساعة ، حيث أن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية فى مراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية لمجابهة أى موقف طارئ.

وقال المحافظ أنه تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعى بتدبير الاحتياجات اللازمة للمتضررين، ورفع درجة الاستعداد، مشيرا إلى تعطيل الدراسة فى المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى المحافظة، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.



سيول بمنطقة وسط سيناء



سيول بمنطقة وسط سيناء



سيول بمنطقة وسط سيناء



سيول بمنطقة وسط سيناء