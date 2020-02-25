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أمسيات بدوية على هامش المهرجان العاشر للهجن بالشرقية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:24 م
أمسيات بدوية على هامش المهرجان العاشر للهجن بالشرقية سباق الهجن - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت محافظة الشرقية، أن مهرجان العاشر للهجن، المقرر إقامته يومى 2 و3 مارس المقبل، سيتضمن  "أمسية بدويه"، يقدم من خلالها أفراد القبائل والعشائر البدويه من الشرقية ومن مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الضيوف القادمين من مختلف الدول العربية، الأغانى والرقصات والأهازيج والشعر التى تمثل تراثا عربيا أصيلا .

وأضاف ياسر عطية بإدارة السياحة بالشرقية، والمشرف علي المهرجان، يشارك هذا العام 1000 من الهجين ذات الأصول العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية، وتم الانتهاء من تجهيز الساتر الترابي " مضمار " ، وجارى تجهيز ميادين السباق مجهزة بمنصة رئيسية للمشاهدين، تمكّنهم من متابعة السباق فى مراحله المختلفة، ويتضمن الميدان بعض التجهيزات الفنية المساعدة لضبط ومتابعة وتحكيم السباق، فتوجد مثلا جهزة وشاشات عرض موزعة على أماكن متفرقة من المِنصة، تساعد في متابعة السباق في مراحله البعيدة عن المنصة.

وأوضح أنه تستقبل هذه الأجهزة إرسالها من أجهزة تصوير مثبَّته على سيارات نقل خاصة مجهزة بشكل يمكنها من متابعة السباق منذ البداية، وخلال مراحلة المختلفة وحتى النهاية، كما توجد أجهزة تصوير متطوِّرة ودقيقة مثبتة عند خط النهاية لتصوير الهجن عند وصولها خط النهاية، وتستخدم للمساعدة في تحديد الجمل الفائز عند وصول أكثر من جمل واحد إلى خط النهاية في وقت واحد، ويتم السباق لمسافات مختلفة  .

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور حسين الجندي أمين عام المهرجان أنه جاري الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة لتجهيز أرض المهرجان وأن الأعمال تجرى علي قدم وساق بصحراء بلبيس علي طريق بلييس - العاشر من رمضان علي مساحة 50 فدانا وعلي مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10كم لإستقبال الهجن ذات الاصول العربية لتتباري وتتنافس في المهرجان.

 


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