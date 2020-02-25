كابول (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة العامة فى أفغانستان فيروز الدين فيروز اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات اشتباه بفيروس كورونا الجديد فى البلاد، وذلك بإقليم "هيرات" الغربى المتاخم لإيران، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الوزير قد أعلن أمس الاثنين، فى مؤتمر صحفى فى العاصمة كابول، تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس فى أفغانستان وهى لشخص من إقليم "هيرات" وعاد مؤخرا من مدينة "قم" الإيرانية.

يذكر أن فيروس كورونا، يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأغلقت أفغانستان حدودها مع إيران، على خلفية تنامي حالات الإصابة بفيروس "كورونا".وأعلن مجلس الأمن القومي في أفغانستان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الأحد الماضى، أن الحكومة حظرت مؤقتا الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح المجلس، في بيان صدر إثر إعلان السلطات الإيرانية، وفاة ثلاث حالات جديدة بالفيروس، أن قرار حظر السفر مؤقتا إلى إيران ومنها" برا وجوا اتخذ من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا في أفغانستان، حيث لم تسجل أية إصابة حتى الآن.