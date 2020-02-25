أعلن وزير الصحة العامة فى أفغانستان فيروز الدين فيروز اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات اشتباه بفيروس كورونا الجديد فى البلاد، وذلك بإقليم "هيرات" الغربى المتاخم لإيران، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الوزير قد أعلن أمس الاثنين، فى مؤتمر صحفى فى العاصمة كابول، تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس فى أفغانستان وهى لشخص من إقليم "هيرات" وعاد مؤخرا من مدينة "قم" الإيرانية.
يذكر أن فيروس كورونا، يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وأغلقت أفغانستان حدودها مع إيران، على خلفية تنامي حالات الإصابة بفيروس "كورونا".وأعلن مجلس الأمن القومي في أفغانستان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الأحد الماضى، أن الحكومة حظرت مؤقتا الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس في البلاد.
وأوضح المجلس، في بيان صدر إثر إعلان السلطات الإيرانية، وفاة ثلاث حالات جديدة بالفيروس، أن قرار حظر السفر مؤقتا إلى إيران ومنها" برا وجوا اتخذ من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا في أفغانستان، حيث لم تسجل أية إصابة حتى الآن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و71 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 77779 حالة والوفيات إلى 2666 بنهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أن مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) سجلت 499 حالة إصابة مؤكدة جديدة و68 حالة وفاة من إجمالي الرقم سالف الذكر، وأن باقي مناطق الصين سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة فقط ليكون أول رقم فردي لحالات الإصابة المؤكدة يتم تسجيله منذ التفشي، و3 حالات وفيات بواقع حالتين في مقاطعة شاندونغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانجدونج.
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