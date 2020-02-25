وتأتي تصريحات أردوغان بعد أن كان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قد أكد أمس الأول الأحد، أن 16 من الجيش التركى قتلوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، السبت الماضى، سقوط قتلى من الجيش التركي في العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده لدعم ميليشيات طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

يذكر أن اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطنى الليبى، قال إن هناك هدنة في ليبيا استجابة لنداء من دول صديقة لحل الأزمة الليبية بالمفاوضات، وذكر المسمارى، أن هناك خسائر كبيرة في صفوف الأتراك المتواجدين في ليبيا، وهو ما أكده أردوغان بنفسه، حيث قد يصل القتلي الأتراك فقط إلى 17 قتيل.