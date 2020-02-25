أخبار المحافظات اليوم.. ابن عم مبارك: كان حريصاً على صلة الرحم

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

ابن عم مبارك: الرئيس الراحل كان حريصا على صلة الرحم

قال نبيل عبد العزيز مبارك، نجل عم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، إنه تلقى خبر وفاته من التليفزيون المصرى بعد معاناته لسنوات من المرض، مؤكداً أن الراحل كان بار بجميع أفراد العائلة وكان حريص كل الحرص على صلة الرحم، مشيرا أنه غادر من القرية عقب التحاقه بالكلية الجوية وكانت آخر زيارة له أثناء حضور جنازة سعيد مبارك أحد أفراد العائلة وكانت وقتها قائد القوات الجوية.

ونعى نجل عم الرئيس الاسبق شعب مصر العظيم فى وفاة أحد أبنائها أب وأخ ورئيسا أبا هذا البطل أن يغادر هذا الوطن وأصر أن يدفن فى تراب هذا الوطن العظيم .أضاف: حظت قرية كفر المصلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بالعديد من الخدمات ومنها الصرح الرياضى بالقرية وجميع خدمات البنية الأساسية ومنها مياة نظيفة وصرف صحى والغاز، وكان أهالى القرى المجاورة يطلقون على القرية كفر باريس من كثرة الخدمات بها والاهتمام الكبير بها من قبل المسؤلين بها .

وسادت حالة من الحزن على أهالى قرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا "شهيد الشهامة" لـ14 أبريل للنطق بالحكم

قررت هيئة محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير رئيس الدائرة، تأجيل النطق فى الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا فى القضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، لجلسة 14 إبريل القادم، وشهدت ثالث جلسات الاستئناف للمتهمين على الحكم الصادر 15 عاما على كلا من المتهم الأول محمد أشرف راجح، إسلام عواد، مصطفى محمد، و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، بمحكمة جنايات مستأنف الاحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية على الحكم الصادر من قبل محكمة أولى درجة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية.

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، إن ثالث جلسات الاستئناف استمعت هيئة المحكمة خلالها للشهود والذين أكدوا عدم حمل المجنى عليه لآلة حادة، وأنما كان يحمله وقتها "طوبه" وذلك للدفاع عن نفسه.

سيول وسط سيناء تتجاوز سد الروافعة بمسار وادى العريش

تجاوزت السيول بوسط سيناء، سد الروافعة على مجرى وادى العريش وبدأت مسارها فى مجرى الوادى تجاه مدينة العريش . وقال أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن السيول تركزت بمركز ومدينة الحسنة اليوم فى منطقة القصيمة والمنبطح وقرية الحمة بوادى الهشيم، ووادى عين الجديرات، ووادى الجايفة، ووادى المويلح ووادى الجرور ووادى المسيسب.

أضاف أن المياه تجمعت أمام سد الروافعة، مما زاد من منسوب المياه، وتخطى السد فى اتجاه مدينة العريش، مشيرا أن الخسائر حتى الآن هى تعطل خط مياه العين، وقطع فى طرق القصيمة العريش، وطريق القصيمة الكنتلا، وطريق الحسنة القصيمة وسقوط طبانات الطرق.

وفى مركز نخل بوسط سيناء، قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الحياة عادت لطبيعتها فى مناطق مركز نخل بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول، مضيفا أنه جارى فتح طريق يربط وسط سيناء بمدينة العريش، وتم التغلب على أعطال فى شبكة الكهرباء، وغادرت الأسر التى تم إيوائها بمدرسة منطقة أبو صوان المدرسة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الأمطار توقف هطولها، ولاتزال مسارات الوديان تجرى بها المياه ولم يتم الإبلاغ بأى اضرار. وقال إن غرفة عمليات مجلس مدينة نخل تتابع الموقف ويتواجد كل أعضاء جهاز تنفيذى مدينة نخل فى مواقع السيول للوقوف على احتياجات الأهالى بعد الانتهاء من توزيع الإعانات العاجلة.

محافظ جنوب سيناء يدعو المواطنين لزيارة مدينة سانت كاترين

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الموطنين من جميع المحافظات لزيارة مدينة سانت كاترين التى تكسوها الثلوج حاليا فى منظر طبيعى رائع، مضيفا أن الطرق مفتوحة أمام المسافرين والقادمين إلى المحافظة.

وفى منظر طبيعى وجمال ربانى بديع غطت الثلوج جبال وشوارع مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم، لتزيد هذه المدينة المقدسة جمالا فوق جمالها، حيث تعرضت المدينة لأمطار ثلجيه على مدى 14ساعة، وكما يقولون الصمت فى حضرة الجمال جمال، حيث ازدادت المدينة جمالا يجذب كل العيون وكأنك فى أوربا.

وزير الرياضة ومدير مكتبة الإسكندرية يتحدثون مع شباب الجامعات ضمن مؤتمر الاتحادات الطلابية

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، فى إلقاء محاضرة مع شباب الجامعات المصرية، ضمن مؤتمر "طاقة طلابية للمستقبل" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمعسكر أبو قير بالإسكندرية.

وبدأت الفاعلية بعرض فيلم تسجيلى لشباب الجامعات عن مكتبة الإسكندرية وتعريف الطلاب بالصرح الثقافى الكبير وأقسامها وفروعها ونبذة عن المقتنيات المتواجدة بداخلها.

وقال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه منذ 2002 تم افتتاح المكتبة على شكلها الحالى، بينما هناك مكتبة أخرى قديمة فى نفس المكان تم تأسيسها فى عهد بطليموس والتى احرقت فى ظروف غامضة.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الطلاب، أن المكتبة فى شكلها الحالى تم تأسيسها بمبادرة الدكتور مصطفى العبادى، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وعرضت الفكرة على الرئيس مبارك وتحمس على إنشاؤها لتأسيس هذا الصرح وهو الأضخم فى العالم وهو تعبير عن التواصل الحضارى بمختلف أنواعه وهى مركز من مراكز التعددية الحقيقية.

انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثانى بشمال سيناء لتشغيل الشباب

انطلقت فى مدينة العريش فعاليات ملتقى التوظيف الثانى بمحافظة شمال سيناء، على هامش فعاليات برنامج اهل مصر لشباب المحافظات الحدودية، وأطلق الفعاليات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحضور أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة وأمال زيدان رئيس فرع جهاز المشروعات بشمال سيناء ، وكليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد سالم مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، ومسئولى الشباب والرياضة وممثلى جمعيات أهلية .

وقدم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشكر للجهات التى وفرت فرص عمل للشباب، وقال انه الزم كل الجهات بالمحافظة بعدم تشغيل موظفين فى أعمال أخرى بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب .

وقال انه ينصح الشباب بعدم التهاون فى الالتحاق بأى عمل والاستفادة من الفرص التى توفرها المحافظة لعمل مشروعات جديدة، وأشاد المحافظ بإقبال الشباب على التطوع بوظائف التدريس لاكتساب مهارة تجعلهم من أصحاب الأولوية حال توفر فرص عمل، وشدد على الشباب ضرورة تنفيذ برامج الخدمة العامة .

محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة

أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل وأحمد شعيب، رئيس حى ثانٍ الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بحى ثانٍ والتى تضمنت تفقد عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بكل من منطقة حسب الله وهدى شعراوى والحكر وآخر شارع الثلاثينى وذلك لتفقد الشوارع المختارة والمقترح تطويرها ورفع كفائتها ورصفها بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة أعمدة الكهرباء والإنارة بها والبالغ أجماليها 12 شارع باجمالى أطوال تتجاوز 6 كيلومترات وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ثلاثون مليون جنيهًا منها خمسة ملايين جنيه لأعمال صيانة الكهرباء.

وخلال الجولة بمنطقة هدى شعراوى قام محافظ الإسماعيلية، بتفقد أحد المخابز التي تنتج الخبز البلدى المدعم والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والوزن وجودة الرغيف، كما التقى محافظ الإسماعيلية بعدد كبير من المواطنين والأهالى وأستمع إلى مطالبهم والتى وعد بدراستها وبذل أقصى الجهود لتلبيتها، كما وافق على مطالب الأهالى بإزلة الإشغالات من شارع هدى شعرواى، والخاصة بأصحاب محلات قطع الغيار بشارع هدى شعراوى، بعد أن قام أصحاب المحلات بوضع قطع غيارات السيارات على حرم الطريق، ووصل الأمر إلى وضع أصحاب المحلات قطع الغيارات "النص" و"الربع" أمام المحالات، وهو ما يشكل حركة المرور بشكل كامل يوميًا، ووافق المحافظ على نقل تلك المحلات لمنطقة الورش بمدينة المستقبل، بعيدًا عن التجمع السكنى.