أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 25-2-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 25-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.475 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركات وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دايس للملابس الجاهزة، الدلتا للسكر، المجموعة المصرية العقارية.



البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.475 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 594.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.01%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.51%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 802.5 ألف جنيه، 55.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 37.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 13328 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 15174 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1328 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 625 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.



الإسكندرية لأسمنت بورتلاند أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجبارى المقدم من شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة الخاص بشراء حتى عدد 5843610 سهم تمثل نسبة 1.28 % من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند والمكملة لنسبة 100% بعد استبعاد أسهم الأطراف المرتبطة بمقدم العرض وغير الراغبين بالاستجابة لعرض الشراء بسعر نقدى يبلغ 6 جنيه للسهم الواحد وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

عز الدخيلة أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 12.175 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1.336 مليون جنيه إلى 2.553 مليون جنيه، بإصدار عــدد 12.175 مليون سهم تسدد نقدا باستخدام الأرصدة الدائنة لصالح قدامى المساهمين كلا في حدود نسبة مساهمته، وذلك بقيمة اسمية لكل سهم 100 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1076.85 جنيه علاوة إصدار للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى. أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 12.175 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1.336 مليون جنيه إلى 2.553 مليون جنيه، بإصدار عــدد 12.175 مليون سهم تسدد نقدا باستخدام الأرصدة الدائنة لصالح قدامى المساهمين كلا في حدود نسبة مساهمته، وذلك بقيمة اسمية لكل سهم 100 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1076.85 جنيه علاوة إصدار للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.

وأضافت البورصة، أن المستندات المقدمة من شركة عز الدخيلة للصلب، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.