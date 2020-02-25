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أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم الدراسة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم لسوء الأحوال الجوية، استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

 

رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم  لسوء الأحوال الجوية

 

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