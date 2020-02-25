"أتصل قبل الحفر".. أول مؤتمر لمراكز معلومات الشبكات فى مصر 10 مارس القادم

القليوبية - إبراهيم سالم

ينطلق، فى 10 مارس المقبل المؤتمر الأول لمراكز معلومات الشبكات بمحافظات الجمهورية، والذى ينظمة مزكز معلومات الشبكات بمحافظة القليوبية، برعاية عدد من الشركات العاملة فى المجال تحت عنوان "اتصل قبل الحفر" حيث يعقد المؤتمر بالقاهرة على مدار يوم واحد بمشاركة أكثر من 13 مركز على مستوى الجمهورية وعدد من نواب البرلمان والشركات العامله فى المجالات المعنية بإكتشاف المرافق والحفاظ على البنية التحتية.

وقال المهندس طلعت سلطان مدير مركز معلومات الشبكات بالقليوبية ومستشار محافظ القليوبية للشئون الهندسية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ياتى فى ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامه رؤية مصر 2020/2030 والتى تهدف لوضع مصر فى طليعة الدول والواعدة من خلال مشاركة المراكز فى عمليات التحول الرقمى التى اطلقتها الحكومة والدولة المصرية بهدف مساندة ودعم المشروعات القومية الكبرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار سلطان، فى تصريحات صحفية أن المؤتمر يلقى الضوء على الدور الهام والحيوى الذى تقوم به تلك مراكز معلومات شبكات مصر فى الحفاظ على البنية التحتية من شبكات غاز ومياه وصرف صحى وتليفونات وإنارة وكهرباء وخطوط بترول وخلافه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المواكبة لرؤية التنمية المستدامة 202 /2030.

وأضاف سلطان، أن المؤتمر يسعى إلى خلق إستراتيجية جديدة ومتطورة للتكامل بين مراكز معلومات شبكات مصر بعضها مع بعض وتبادل الخبرات خصوصا فيما يخص المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويتم العمل فيها على قدم وساق لإنجازها فى أسرع وقت.

وأوضح سلطان، أن المؤتمر يناقش المشاكل والعوائق فى المحافظات والتى قد تحول دون قيام تلك المراكز بالدور المنوط بها وإيجاد حلول لتلك المشاكل والمعوقات، مشيرا إلى أنه من المنتظر خروج مجموعة توصيات هامه فى الجلسة الختامية للمؤتمر تسهم فى تحسين أداء قطاع مراكز شبكات معلومات.