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آخر ما قاله مبارك فى شهادته التاريخية بـ"اقتحام الحدود": الهدف إسقاط الدولة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:58 م
آخر ما قاله مبارك فى شهادته التاريخية بـ"اقتحام الحدود": الهدف إسقاط الدولة مبارك أثناء شهادته بإقتحام الحدود ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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توفى منذ قليل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر يناهز 91 سنة، بعد صراع مع المرض، وكان آخر ظهور لمبارك فى وسائل الإعلام أثناء شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى نظرتها الدائرة الأولى إرهاب والتي كانت وقتها الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

وفى 26 ديسمبر من عام 2018، حضر الرئيس الأسبق للشهادة بمجمع محاكم طره، وتحدث خلال 120 دقيقة تقريبا عن اقتحام الحدود عبر الانفاق وتهريب المساجين من حماس والإخوان.

وفى نهاية شهادته قال عن غرض المتسللين، أن هدفهم إسقاط الدولة، وزيادة الفوضى فى البلاد، وتهريب مساجين الإخوان وحماس وحزب الله من داخل السجون، وأن حماس هى جزء من الإخوان، وأن عناصر حماس اجتمعت مع أحد قيادات الإخوان فى لبنان للتخطيط لأحداث يناير.

وأكد مبارك فى نهاية شهادته أنه سلم البلاد للقوات المسلحة للحفاظ على مصر، وأنه يعلم الكثير عن اتفاقيات الإخوان وأنه يريد إذن من القيادة العامة للحديث فى تلك الأمور.

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موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

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حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

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