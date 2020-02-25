آخر عيد ميلاد.. الظهور الأخير للرئيس الراحل مبارك برفقة شريكة حياته

كتب خالد إبراهيم

كان احتفال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعيد ميلاده الـ 91، هو نفسه الظهور الأخير للرئيس مع زوجته وشريكة رحلته السيدة سوزان مبارك، حيث لم يظهر الاثنان سويا في وسائل الاعلام مرة أخرى.

الظهور الأخير للزوجين كان خلال عيد ميلاد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى احتفل فيه بوصوله إلى العام 91، وهى الصورة التي نشرها عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، عبر حسابه على "انستجرام".



عمر مبارك مع جده وجدته

عمر، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كان ينشر العديد من الصور الخاصة لجده، وجدته السيدة سوزان مبارك.

الظهور الأخيرة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كان مع حفيده عمر علاء مبارك، والذى نشر عبر حسابه على فيس بوك، صورة تجمعه بجده، وهو يقبل جبينه، وعلق عليها قائلا "كل الحب والتقدير"، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية قبل دخوله المستشفى مؤخرا.



مبارك وحفيده

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفى قبل قليل، حيث بدأ أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلا "إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك .. اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه"