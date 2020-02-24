8 مارس نظر دعوى إلغاء إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة بنظام تدرج الألوان

كتب أحمد عبد الهادى

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم شق مستعجل، جلسة 8 مارس القادم لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفنى، بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى عن طريق التقييم بتدرج الألوان.

وطالبت الدعوى المقامة من بعض أولياء أمور طلاب الصف الثانى الثانى، إلزام وزير التربية والتعليم إعلان النتيجة وفقًا للدرجات الفعلية التي حصل عليها الطلاب طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 91 لسنة 2019 الخاص بتقييم طلاب الصف الأول والثانى من مراحل الثانوى العام .

كما طالبت بإلزام الوزارة والمركز القومي للإمتحانات بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وعقد الامتحانات طبقا للمقررات الدراسية التى درسها الطلاب خلال العام الدراسي، وإلغاء كافة الأسئلة التعجيزية لمخالفتها لاحكام قانون التعليم والقرارت الوزارية المنفذة لأحكامه.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.