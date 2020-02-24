سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

55 يومًا عند الأقباط والكاثوليك ولا صيام للإنجيليين.. تعرف على أيام الصوم الكبير

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:00 ص
55 يومًا عند الأقباط والكاثوليك ولا صيام للإنجيليين.. تعرف على أيام الصوم الكبير قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ المسيحيون اليوم الإثنين الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد وتختلف عدد أيام الصوم في طقس كل كنيسة نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية:

 

الكنيسة الأرثوذكسية

يصوم الأقباط الأرثوذكس 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد، ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية أسابيع

الكنيسة الكاثوليكية

تشترك الكنيسة القبطية الكاثوليكية تشترك مع نظيرتها الأرثوذكسية فى الطقوس والممارسات الكنسية، ونظم الصوم وعدد أيامه، ونوع الطعام المسموح به ، كما عقد مجمع القاهرة سنة 1898 حيث دُعى «السنودس الإسكندرى للأقباط»، وحدد معنى الصوم والانقطاع، وما هى الأصوام المقررة فى الكنيسة، وهدف هذا الصوم أن يقدم الشعب المسيحى بواسطته أمانة الجسد تكفيرًا عن خطاياه، ويحضر نفسه للاحتفالات المهمة والأعياد.

كنيسة الروم الأرثوذكس

طبقًا لطقس كنيسة الروم الأرثوذكس، فقد صام السيد المسيح «الأربعينية» أى 40 يومًا، وقد علم تلاميذه أن يصلوا ويطلبوا ليس من أجل الخبز الكافى لليوم فقط، بل يطلبون أولًا ملكوت الله وبره وبعدها أى شىء آخر، مشددًا على «التجرّد»، والترّفع وتجنب بعض الأخطار، التى كانت تترافق مع «الصيام»، مثل خطر التمسك بالشكليات والكبرياء، أى الصوم «لكى نظهر للناس صائمين".

 

كنيسة الروم الكاثوليك

وفقا لطقس الكنيسة يصام 40 يومًا حتى أن الصوم يحمل اسم الصوم الأربعيني الكبير، وفي تلك الكنيسة فإن سبت النور هو السبت الوحيد الذي يجب الصوم فيه بينما يمنع الصوم في أيام السبت الأخرى

الكنيسة الإنجيلية ومذاهبها

فى تلك الكنيسة لا صوم كنسى أو مُحدد مسبقًا، ولكن يتم الصوم بشكل شخصى، ويتطوع له الشخص وفقا لرغباته.

 

 


الصوم الكبير

صوم القيامة

الصوم الاربعيني

أخبار مصر

أخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة