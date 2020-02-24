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%10.8 انخفاض العجز في الميزان التجاري شهر ديسمبر 2019

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:37 م
%10.8 انخفاض العجز في الميزان التجاري شهر ديسمبر 2019 اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأثنين، النـشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2019، وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.45 مليار دولار خلال شهر ديـسمبر 2019 مقابل 3.87 ملـيـار دولار لنـفـس الـشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 10.8٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.5٪ حيـث بلغت 2.59 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019    مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول بنسبة 25.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 24.7٪، أدويـة ومحضرات صيـدلة بنسبة 5.7٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 6.5٪".

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمها "بترول خام بنسبة 10.9٪، ملابس جاهزة بنسبة 1.9%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 27.6%، فواكه طازجة بنسبة 7.4%".

وفي المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.2٪، حيث بلغت 6.04 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 6.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، "منتجات البترول بنسبة 40.6٪، مواد اولية من حديد أو صلب بنـسبه 8.4٪، قـمح بنـسبة 14.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.9%".

فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "سيارات ركوب بنسبـة 6.2٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.9٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 26.8٪".


جهاز الإحصاء

الإحصاء

الميزان التجارى

اخبار الاقتصاد

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