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٨ حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا فى الخرطوم

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:55 م
٨ حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا فى الخرطوم كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن رصد ٨ حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في العاصمة السودانية، جميعهم أجانب قدموا من الصين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أرسلت فريقا طبيا إلى أحد فنادق الخرطوم، للتقصي عن وجود 8 أجانب، قادمين من الصين، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أية حالات "مؤكدة" للإصابة بالمرض.
وقال مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالسودان الدكتور محمد نقد الله، في تصريحات صحفية، إن درجة حرارة الأجانب الثمانية المقيمين في الفندق، تتراح بين 35 و 36 درجة. 
وأوضح أنهم دخلوا السودان خلال الفترة من 4 إلى 22 فبراير الجاري، لافتا إلى أنهم ضمن المجموعة المسجلة للمتابعة من قبل السلطات الصحية، ولا يشكلون مصدر خطر.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة الاتحادية عدم صحة ما تردد عن دخول عدد من الصينيين العاملين في مصفاة للنفط، والقادمين من دولة الصين، دون علم السلطات الصحية، وأن من بينهم مصابين بكورونا.
وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم الاثنين، إن كافة الصينيين خضعوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة وللمتابعة بالشراكة مع مسئولي الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن نظام الحجر الصحي المتبع للقادمين والذين لاتظهر عليهم أعراض الإشتباه بالاصابة يشمل قياس درجة الحرارة، وملء استمارة إقرار صحي تحوي المعلومات المطلوبة عن القادمين، ومن أين قدموا، بالإضافة لوجهتهم داخل السودان، وأرقام هواتفهم، ومن ثم متابعتهم من خلال السلطات الصحية، بدءا من وزارة الصحة الاتحادية، ووزارات الصحة بالولايات، مرورا بالخدمات الصحية بالمحليات، والخدمات الطبية بالشركات والمؤسسات، وذلك لمدة اسبوعين.

وزارة الصحة

الخرطوم

كورونا

الصين

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