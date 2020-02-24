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"ووهان" الصينية تسمح لغير المقيمين فى مركز انتشار "كورونا" بمغادرتها

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:04 ص
"ووهان" الصينية تسمح لغير المقيمين فى مركز انتشار "كورونا" بمغادرتها كورونا
أ ش أ

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أعلنت سلطات مدينة "ووهان" الصينية (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19") اليوم الاثنين أنها ستسمح لغير المقيمين فى المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس.
وذكرت السلطات - فى بيان اليوم - أنه يمكن كذلك للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحى ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات.
يأتى هذا القرار بعد نحو شهر من وقف "ووهان" - التى يسكنها نحو 11 مليون شخص، وهى عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين - حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للركاب المتجهين إلى خارج المدينة، في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب حتى الآن في وفاة 2595 شخصا وإصابة 77262 آخرين.
وفي سياق آخر، بدأ أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني اليوم مناقشة مشروع قرار بشأن الحظر الشامل للإتجار بالحيوانات البرية غير القانونية والقضاء على العادات السيئة المتمثلة في أكل الحيوانات البرية لحماية حياة الناس وصحتهم.
كما أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح (أعلى هيئة لتخطيط الاقتصاد في الصين) اليوم أنها ستطرح المزيد من إجراءات الخفض المستهدف للضرائب والرسوم لمساعدة الأعمال متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في التغلب على الصعوبات، خاصة وأنها من بين من تعرض لأكبر تضرر جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.


الصين

مدينة ووهان الصينية

كورونا

فيروس كورونا

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