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وكالة إيطالية تبرز ارتفاع إنتاج حقل ظهر لأكثر من 3 مليارات متر مكعب يوميا

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:14 م
وكالة إيطالية تبرز ارتفاع إنتاج حقل ظهر لأكثر من 3 مليارات متر مكعب يوميا حقل ظهر
كتبت فاطمة شوقى

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أبرزت وكالة نوفا الإيطالية على المشروع المشترك بين إينى الإيطالية والشركة المصرية العامة للبترول (Egpc) ، لتشغيل بئر جديد لحقل الغاز العملاق الضخم فى حقل ظهر فى المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية فى شرق البحر الأبيض المتوسط،بداية من مارس المقبل.
 
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه تبلغ ذروة الإنتاج لحقل ظهر أكثر من 3 مليارات متر مكعب فى اليوم، ونقلت الوكالة قول المهندس عاطف حسن رئيس شركة "بترو شروق" خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد موازنة العام المالى (2021/2020) ، أنه من المتوقع دخول البئر الخامس عشر فى حقل ظهر على الإنتاج فى مارس المقبل، لتصل القدرة الإنتاجية الحالية للحقل إلى حوالي 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك بفضل تسريع إنجاز المشروع، وفقا للوكالة الإيطالية.
 
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تبنى خطة استثمار بقيمة 408 مليون فى السنة المالية المصرية 2020-2021 ، والتى ستبدأ في يوليو ، وذلك تم الاتفاق عليه فى الاجتماع العام للشركة الذى عقد أمس، للاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والتنموية بمنطقة  ظهر لاستدامة سير معدلات الإنتاج والحفاظ على أصول الشركة.
 
وعلق وزير البترول، طارق الملا، على مشروع ظهر قائلا إنه "يمثل نموذجا فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة ويحطم جميع الأرقام القياسية العالمية.
 
وأشار حسن  إلى ارتفاع إنتاج الغاز من حقل ظهر لـ 2.7 مليار قدم مكعب فى نوفمبر 2019، وذلك نتيجة التعجيل فى استكمال المشروع، حيث نجحت الشركة فى وضع 4 آبار بالمنطقة الجنوبية على خريطة الإنتاج، ليصل إجمالى الآبار المنتجة من حقل ظهر إلى 14 بئرًا، تزامنًا مع وضع خط الإنتاج البحرى الجديد بقطر 30 بوصة فى أغسطس 2019.
 
 

مصر

حقل ظهر

ظهر

البترول

بئر نفط

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