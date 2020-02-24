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وفد من سفارة إندونيسيا يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:13 م
وفد من سفارة إندونيسيا يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار المهندس يحيى زكى
كتب مدحت عادل

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استقبل صباح اليوم المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا من سفارة دولة إندونيسيا برئاسة الملحق التجاري إرمان آدى مويفي والوفد المرافق له من مستشاري الشئون الاقتصادية وأعضاء الملحق التجاري بالسفارة، وذلك بهدف مناقشة فرص التعاون  وبحث فرص الاستثمار  والتعرف على المنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية الموجودة بها  في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين.
 
 
وخلال الاجتماع رحب المهندس يحيى زكي بالوفد معربًا عن سعادته باهتمام الحكومة الإندونيسية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية  مما يشير إلى ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك سياسة الانفتاح على كل العالم التي تنتهجها المنطقة وإلى موقعها الاستراتيچي وحوافزها الضريبية والجمركية .
 
 
وعرض المهندس يحيى زكي فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة .
 
 
وعقب الاجتماع قام الوفد بزيارة المنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بميناء السخنة وأهم المشروعات والاستثمارات الموجودة بالمنطقة .
 
 
من جهته أكد أرمان أدي بوروانتو مويڤتي حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون في مصر في مختلف المجالات والتطلع لتواجد شركات إندونيسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، حيث أنها تتميز ببعض المميزات الحيوية مما يعزز فرص الشراكة علاوة على اهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها مما يجعل اقتصادها يصعد بقوة خلال السنوات المقبلة .

سفير اندونيسيا

المنطقة الاقتصادية

فرص الاستثمار

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