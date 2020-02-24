سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد سياحى أفريقى يزور منطقة بنى حسن الاثرية بالمنيا (صور)

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:56 م
وفد سياحى أفريقى يزور منطقة بنى حسن الاثرية بالمنيا (صور) الوفد السياحى
المنيا - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار وفد سياحى أفريقي، منطقة بنى حسن الأثرية بمحافظة المنيا، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، كما زار الوفد متحف الفنان حسن الشرق بمنطقة شرق النيل و أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه أوضح دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

وأضاف أن المحافظة تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى .

وكانت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، استقبلت وفداً سياحياً من دولة المانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقتى آثار تل العمارنة وتونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة وأكد اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة ، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بالبقيع الثانى لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

 

85247982_806938446382644_1022474581799075840_n
 
 
84111399_212860306522703_8232257236076855296_n

تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

المنيا

المعالم السياحيه بالمنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة