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وزير النقل: ننفذ خطة تطوير شامل للدائرى الإقليمى بتكلفة 5.3 مليار جنيه

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:33 م
وزير النقل: ننفذ خطة تطوير شامل للدائرى الإقليمى بتكلفة 5.3 مليار جنيه وزير النقل خلال جولته
كتب رضا حبيشى

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تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري في إطار متابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100كم وتكلفة 5.3 مليار جنيه، ضمن خطة الحكومة لصيانة الطريق الدائرى وتطويره بصفة مستمرة باعتباره أحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.

بدأت الجولة بتفقد  الوزير عدد من القطاعات بدأها  بتفقد  المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج، حيث يجري إنشاء طريق داعم بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى توسعة نفق سعد الدين الشاذلي أسفل الطريق الداعم وتوسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، كما تابع وزير النقل أعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق.

كما توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة قطاع الاوتوستراد / المنيب حيث وجه بضرورة أن تتم الأعمال كافة وفقًا لقياسات الجودة العالية في قطاعات الطريق كافة، وأن يتم تكثيف المعدات وأن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وان يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد

وأوضح الوزير ، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في  القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

وأكد الوزير، أن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج ، مضيفًا أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة ، لافتا إلى أنه  تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

 


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