وزير الداخلية الاردنى يرأس اجتماعا لمناقشة العمر التشغيلى لوسائط النقل العام

وكالات

اكد وزير الداخلية الأردنى، سلامة حماد، ان سلامة المواطن وحماية الارواح وتحقيق شروط السلامة العامة هى الاولوية القصوى للحكومة ومتطلب اساسى للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية، فى مبنى الوزارة اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة العمر التشغيلى لوسائط النقل العام بحضور وزراء العدل بسام التلهونى والدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة والنقل الدكتور خالد سيف وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل المهندس صلاح اللوزى ومدير الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومحافظى اربد رضوان العتوم والكرك جمال الفايز ومدير ادارة السير المركزية العميد سالم الشماسين ومدير ادارة الترخيص العميد محمد العمرى وعدد من المعنيين.

وقال وزير الداخلية ان العمر التشغيلى لوسائط النقل العام يكتسب اهمية خاصة، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطن وسائقى الحافلات وجميع شرائح المجتمع، ولذلك لا بد من التوصل الى اتفاق يحقق متطلبات السلامة العامة من جهة ويحفظ حقوق ومصالح مشغلى الحافلات من جهة اخرى.

من جهته قال وزير النقل ان سلامة متلقى الخدمة هو واجب الحكومة للارتقاء بقطاع النقل، من خلال تأمين وسائط نقل آمنة ولها عمر تشغيلى محدد لا يتجاوز الحدود التي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر، مقدرا عدد وسائط النقل العام بحوالي 3606.

واشار الى ان الوزارة شكلت لجنة لإعادة دراسة الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية المتعلقة بوسائط النقل تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وذلك في غضون 3 اسابيع.