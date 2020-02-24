وزير الخارجية الروسى: التحضير لجولة مشاورات مع أنقرة حول الوضع بإدلب السورية

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن تحضير موسكو وأنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع فى محافظة إدلب السورية، وقال لافروف، فى تصريح صحفى، اليوم الإثنين، "نحضر مع أنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع فى إدلب السورية"، معربا عن أمل بلاده بأن تساعد هذه المشاورات القادمة فى توصل البلدين إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة خفض التصعيد فى إدلب وعدم تصرف الإرهابيين هناك كما يحلو لهم.

وأضاف، "نأمل أن نتفق خلال المشاورات المقبلة مع أنقرة بشأن سوريا على أن الإرهابيين لن يكونوا لهم مكان فى إدلب"، مشيرا إلى أن تصريحات واشنطن بشأن إمكانية الاتفاق مع الإرهابيين فى سوريا غير مقبولة، مؤكدا بالقول "سنعترض على أى محاولات لتبرئة الإرهابيين فى إدلب السورية".

وكان دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم "الكرملين"، قد أعلن فى وقت سابق، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يؤيد عقد القمة الرباعية حول سوريا بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، وأضاف بيسكوف فى تصريح صحفى يوم أمس الأحد، أن المباحثات بشأن تاريخ عقد هذه القمة الرباعية حول سوريا مستمرة، وستُعقد بعد تنسيق جدول أعمال الرؤساء الأربعة.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا، دعت روسيا لعقد هذه القمة، لبحث الوضع فى مدينة إدلب السورية، وذلك بعد تفاقم الوضع هناك بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية وأتباعها من الجماعات المسلحة.

يُذكر أن، موسكو اتهمت أنقرة بأنها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها فى اتفاق (سوتشي) لعام 2018، وأهمها فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة المعتدلة فى إدلب، ونتيجة لتوتر العلاقات بين روسيا وتركيا فى الفترة الأخيرة، اتهم المسؤولون الروس أنقرة أيضا بدعم الإرهابيين فى إدلب، وأكدوا ضرورة القضاء على الإرهاب بالكامل فى سوريا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ، دميترى بيسكوف، قد صرح فى وقت سابق، بأن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن "اتفاق سوتشى " حول مدينة إدلب السورية، وأضاف المتحدث باسم "الكرملين " ـ فى تصريح صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن الإرهابيين فى "إدلب " السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا، داعيا إلى تجنب بناء "سيناريوهات سلبية على خلفية توتر الأوضاع فى إدلب.