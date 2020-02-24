وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيًا قبل قليل، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية التى يقوم بها اليوم الاثنين لمحافظتي المنوفية والقليوبية، وتابع شعراوى مع محافظ القاهرة اتخاذ المحافظة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطارالغزيرة والمتوسطة على بعض مناطق المحافظة بعد ظهر اليوم الإثنين وسرعة التعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وقال اللواء محمود شعراوي، فى بيان للوزارة اليوم، إنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات التى ستشهد سقوط أمطار خلال الاسبوع الجاري بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.



كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بالاستمرار فى متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.



وطالب شعراوى من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أى طوارىء خلال ال 49 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية.