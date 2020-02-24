وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان اليوم مصنع تدوير القمامة بشبين

المنوفية -محمد فتحى

يتفقد اليوم الإثنين، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع مصنع تدوير القمامة بحى غرب شبين الكوم، حيث كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (3) لسنة 2020 بضم الدكتور محمد حسين محمود وكيل كلية الهندسة جامعة طنطا لعضوية اللجنة المشكلة بقرار رقم 695 لسنة 2019 بالمجان للمشاركة فى مهام اللجنة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال الإشراف على التنفيذ وسحب العينات والإستلام لمشروعات وأعمال رصف الطرق بالمحافظة .

فيما سبق وتم الاستعانة الدكتور أحمد عزمى بكلية الهندسة جامعة طنطا للمشاركة فى تقييم أعمال الكهرباء بمصنع تدوير القمامة والمقام بمدينة شبين الكوم.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وجامعة طنطا، باعتبارها بيت الخبرة في تقديم كافة الاستشارات العلمية، ولما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع .

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والوثيق بين محافظة المنوفية وجامعة طنطا وإيماناً بدورها المجتمعى فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع ، تشارك جامعة طنطا بعدد من الإستشاريين والأساتذة فى خطط التنمية الشاملة بالمنوفية وذلك بالمجان بهدف الإرتقاء والنهوض بالمشروعات التنموية التى تقام على أرض المحافظة.

جدير بالذكر، أن مشروع نقل مقلب أبو خريطة والتخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية والصحية الأمنة خطوة حقيقية للإرادة الجادة والتعاون المثمر وأهم المشروعات التي تبنتها وزارتي التنمية المحلية ووزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية ،وذلك للحد من الآثار السلبية والبيئية الضارة الناجمة عن المقلب والحد من معاناة الأهالي بتلك المنطقة السكنية للتخلص من هذه النفايات المتراكمة والتي تمثل أكثر المشاكل المؤرقة لكافة المسئولين علي مدار 30 عام دون إيجاد حلول فعلية لنقله والحد من أضراره حتي تبنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة المنوفية دراسة وخطة علمية وفق ضوابط وشروط إقتصادية وبيئية لنقل المخلفات ودفنها وتحويل المقلب إلي مصنع ومحطة تدوير المخلفات وإنشاء مصنع لتدوير القمامة علي مساحة المقلب لإستقبال النفايات من المراكز والمدن علي مستوي المحافظة بقدرة إستيعابية تقدر بحوالي ضعف الكمية الحالية .