سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى يفوض رؤساء الجامعات بشأن قرار انتظام الدراسة غدا

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:25 م
وزير التعليم العالى يفوض رؤساء الجامعات بشأن قرار انتظام الدراسة غدا سقوط امطار
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فوض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميم رؤساء الجامعات للتنسيق مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب بشأن قرار انتظام الدراسة بالجامعات غدا الثلاثاء ٢٥ فبراير،  وفقًا لظروف الطقس بكل محافظة.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة  نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة  والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة

 

 


الدراسة

تاجيل الدراسة بالجامعات

سقوط امطار

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة