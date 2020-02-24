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وزيرة الهجرة بعد لقاء أول قاضية مصرية فى أمريكا: فخورة ببنات مصر ومعجبة بحبها لبلدها

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:57 م
وزيرة الهجرة بعد لقاء أول قاضية مصرية فى أمريكا: فخورة ببنات مصر ومعجبة بحبها لبلدها وزيرة الهجرة والقاضية شيرى ميخائيل
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها ببنات مصر فى الخارج، مشيدة بأول قاضية مصرية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، التى قطعت مسافة نحو 4 ساعات لمعرفة أخبار وطنها مصر، مبدية إعجابها بحبها لبلدها اللى نقلته فى قلوب أولادها الثلاثة.

ونشرت السفيرة نبيلة مكرم، عبر حسابها على انستجرام، صورة برفقة القاضية المصرية، صحبتها بتعليق: "شيرى ميخائيل، أول قاضية مصرية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2017، فخورة ببنات مصر اللى مشرفينا فى الخارج ومعجبة جدا بحبها لبلدها اللى نقلته فى قلوب أولادها التلاتة".

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وتابعت السفيرة، "شيرى أخدت العربية من كليفلاند إلى ميتشجان (4 ساعات) علشان تيجى تسمع أخبار مصر وتطمن عليها وترجع بالليل بعد ما خلصنا كلام، حاجة تفرح".
 
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وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وصلت إلى ولاية "ميتشجان" الأمريكية، عقب زيارتها لولاية شيكاغو، وعقد لقاءات مع الجالية المصرية، وعقب وصولها، التقت نبيلة مكرم، الدكتورة شيرى ميخائيل ميداى والتى فازت بانتخابات الترشح للقضاء فى أمريكا لتصبح أول قاضية مصرية أمريكية فى تاريخ الولايات المتحدة.

ووجهت وزيرة الهجرة تحية وتقدير للدكتورة شيرى ميخائيل، معربةً عن فخرها بكونها واحدة من أبرز النماذج المصرية الإيجابية فى الخارج، والتى نجحت فى أن ترفع اسم مصر عاليًا، ودعتها لزيارة وطنها الأم قريبًا للاحتفاء بنجاحها وتميزها.

ومن جهتها، عبرت الدكتورة شيرى عن اعتزازها بأصولها المصرية، مرحبة بدعوة وزيرة الهجرة لزيارة مصر.

وولدت الدكتورة شيرى ميخائيل ميداى فى ولاية "كليفلاند" فى أكتوبر عام 1976، وتخرجت فى جامعة "جون كارول" عام 1998، ثم حصلت على الدكتوراة فى الدراسات القانونية من جامعة "كيس ويسترن ريسيرف"، وعملت محامية فى مكتب بكليفلاند لمدة ٦ سنوات، كما عملت لمدة ٣ سنوات وكيلًا للنيابة، ومثلها مساعد قاضٍ، كما ترشحت لمنصب قاضٍ فى مدينة "كوياهوجا" بولاية "أوهايو"، واستطاعت أن تفوز بالمنصب، لتتولى ابتداءً من ینایر عام 2017 كل القضایا المدنیة والجنائي، وتم ترشيحها حاليا مرة ثانية للمنصب.

 


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وزيرة الهجرة

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